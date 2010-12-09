Кабмін затвердив порядок ідентифікації нерухомості для держреєстрації прав на неї

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ідентифікації об`єктів нерухомого майна для державної реєстрації речових прав на них.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідна постанова прийнята 8 грудня на засіданні Кабміну.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, постанова спрямована на створення належного нормативно-правового регулювання ідентифікації об`єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них, формування картографічних даних Державного реєстру прав тощо.

Міністр нагадав, що відповідно до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», порядок складання і затвердження, вимоги до оформлення індексних кадастрових карт і кадастрових планів земельних ділянок і порядок присвоєння реєстраційного номера об`єкту нерухомого майна має встановлюватися Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації закону постановою дано визначення ключовим термінам, а також встановлено вимоги до змісту кадастрового плану земельної ділянки (елементів, обов`язкових для відображення на ньому).

Постанова класифікує за масштабом складання (відображення) картографічні матеріали, які використовуються для складання кадастрових карт (планів), індексних кадастрових карт (планів). Визначено також масштабний ряд, який використовується для складання кадастрових карт (планів), індексних кадастрових карт (планів) адміністративно-територіальних одиниць України та їх форму складання (електронна (цифрова) і паперова).

Постанова набуває чинності з 1 січня 2011 року, окрім положень абзацу 3 пункту 1 цієї постанови, яка передбачає затвердження Порядку присвоєння реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна, який набуває чинності з 1 січня 2012 року.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, дана процедура набирання чинності постановою пов`язана з необхідністю визначення єдиної процедури складання картографічних матеріалів, які використовуватимуться для ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і ведення Державного земельного кадастру, а також для забезпечення наявності таких матеріалів на 1 січня 2012 року.