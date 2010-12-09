Профільний комітет ВР схвалив законопроект про регулювання містобудівної діяльності

Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики 8 грудня ц.р. схвалив для розгляду парламентом у першому читанні законопроект «Про регулювання містобудівної діяльності».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня ц.р. Кабінет міністрів вніс законопроект №7418 «Про регулювання містобудівної діяльності» до парламенту.

29 листопада ц.р. Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований варіант законопроекту.

Проектом передбачається удосконалення дозвільної системи в будівництві шляхом зменшення кількості дозвільних і узгоджувальних процедур, скорочення часу їх проходження і переліку необхідних документів, впровадження принципів мовчазної згоди, єдиного вікна і організаційної єдності, що дозволить адаптувати регуляторну політику України до європейських стандартів, забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу, розвитку будівельною і суміжних галузей.

Крім того, законом вводиться поняття єдиного містобудівного кадастру, до якого буде забезпечений широкий доступ, а також поняття зонінгу.

Планується, що з ухваленням цього законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор робить тільки 9 кроків, а терміни отримання дозвільної документації – з 400-450 до 60 днів.

У цьому законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва і введення об'єктів в експлуатацію. У свою чергу об'єкти пропонується розділити на п'ять категорій, залежно від ступеню складності та небезпеки їх будівництва.