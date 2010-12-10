Влада Києва планує відремонтувати в будинках системи циркуляції гарячої води

Київська міська державна адміністрація розробила програму “Гаряча вода”, яка передбачає заходи з відновлення в житлових будинках систем циркуляції гарячої води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК після розширеного засідання колегії КМДА.

“Програма “Гаряча вода” завершена. Вона буде винесена на сесію міської ради для прийняття”, - зазначив він.

Як пояснив О.МАЗУРЧАК, у Києві є багато будинків, де порушена циркуляція води. “Коли система циркуляції не працює, ви відкриваєте воду і чекаєте кілька хвилин, поки з’явиться гаряча вода. В результаті вода зливається в каналізацію... Повинна бути система чітко закільцьована, яка дає можливість підтримувати температуру води не менше 45 градусів. Оця програма якраз покликана відновити системи циркуляції води в будинках і в цьому її головна суть”, - прокоментував О.МАЗУРЧАК.

Він повідомив, що була проведена інвентаризація у будинках столичних мешканців.

“Ми знаємо, де ці проблеми. Проблема тільки у фінансуванні. Якщо буде прийнята програма, з’явиться фінансування, щоб ліквідувати ці неприємні речі для киян”, - зазначив профільний заступник КМДА.

Обсяг фінансування цієї програми, за словами О.МАЗУРЧАКА, буде відомий після її прийняття в Київраді.