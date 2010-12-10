У столиці хочуть за лізинговими схемами отримати кошти на заміну ліфтів

Влада Києва планує за лізинговими схемами отримати кошти на заміну та ремонт ліфтів у житлових будинках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник голови столичної міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК.

“Ми бачимо сьогодні, що тими темпами, якими ремонтуються ліфти, – вони нікого не задовольняють. Ми хочемо вийти не менше ніж 1 тис. ліфтів на рік для їх заміни та глибокої реконструкції. Для цього ми зараз опрацьовуємо системи фінансових лізингів, щоб можна було отримати кошти і одночасно замінити 1 тис. – 1,5 тис. ліфтів. І на за 5 років розрахуватись”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 р. перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що на модернізацію ліфтів житлового фонду столиці необхідно 1,5 млрд. грн.

Як варіант, за його словами, міська влада планувала запропонувати мешканцям будинків схему заміни ліфтів через інвесторів. “Інвестор його відремонтує, буде утримувати, і мешканці йому будуть сплачувати за роботу ліфта”, - сказав перший заступник голови КМДА.

У липні 2009 р. начальник Головного управління житлового господарства КМДА Володимир СТОРОЖЕНКО повідомив, що щодня у місті через несправність простоюють приблизно 50-60 ліфтів.

У Києві, за його даними, на 10 тисяч 768 житлових будинків припадає 19 тисяч 453 ліфта.

Крім того, 33%, або 6 тисяч 400 ліфтів, які відпрацювали понад 25 років, і, згідно з вимогами Держгірпромнагляду України, підлягають заміні або модернізації. На ремонт і заміну цих ліфтів, за інформацією В.СТОРОЖЕНКА, потрібно 2,4 млрд. грн.

Він поінформував, що ситуація у ліфтовому господарстві міста з кожним днем погіршується. Якщо у 1997 році було замінено і модернізовано 34 ліфти, у 1998 році – 14, то в 2007 році замінено чи модернізовано 353 ліфти на суму 86,7 млн. грн., а в 2008 році – 489 на суму 127,3 млн. грн, додав В.СТОРОЖЕНКО.