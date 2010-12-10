РП звинувачує Держкомзем у неефективному використання позики МБРР

Рахункова палата України відзначає неефективне використання в 2009 році Державним комітетом України із земельних ресурсів (із 9 грудня ц.р. – Державне агентство земельних ресурсів України) позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у розмірі 195 млн. дол. на реалізацію в 2004-2012 рр. проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Рахункової палати.

Згідно з повідомленням, результати проведення перевірки використання коштів за 2009 рік «вкотре засвідчили, що використання коштів позики за даним проектом фактично провалене».

«Держкомзем і Мінфін не створили ефективної системи управління проектом, що призвело до скорочення позики в цілому на 105 млн. дол., або на 53,8%. В результаті мета проекту не може бути досягнута в повному обсязі», - йдеться в повідомленні.

За даними РП, за 6 років реалізації проекту Держкомзем і ДП "Центр державного земельного кадастру" використали лише 23,7 млн. дол. із загальної суми позики (або 12,1%), і до терміну завершення проекту – 30 червня 2012 року - залишаються ризики невикористання коштів позики, передбачених МБРР для завершення проекту вже після його реструктуризації.

У Рахунковій палаті зазначили, що соціальна мета проекту, зокрема безкоштовна заміна сертифікатів на право власності на землю на державні акти, також не досягнута, а джерело фінансування втрачено. За весь період реалізації проекту видано лише 422 тис. державних актів на право власності на землю замість сертифікатів (11%).

В результаті зберігаються ризики невиконання передбачених проектом договорів зі створення базових та індексних кадастрових карт, а також ризики додаткового навантаження на державний бюджет України у зв`язку з необхідністю приведення результатів виконаних договорів у відповідність із вимогами чинного законодавства.

Довідка УНІАН. У 2004 році Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав Україні позику в розмірі 195 млн. дол. на реалізацію в 2004 - 2012 роках проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру".