У Києві рівень капіталовкладень в елітне житло в листопаді знизився в 2,2 рази

У Києві рівень капіталовкладень в елітну нерухомість (вартістю від 300 тис. дол.) у листопаді ц.р. знизився в 2,2 рази, порівняно з жовтнем ц.р. (21,39 млн. дол.) і склав 9,68 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі агентства нерухомості Park Lane.

Згідно з повідомленням, частка елітного сегменту в загальній кількості операцій у листопаді ц.р. склала 5%, що на 3,5% нижче за показники жовтня (8,5%).

За словами генерального директора АН Park Lane Галини МЕЛЬНИКОВОЇ, в листопаді в елітному сегменті значна частина операцій купівлі-продажу була укладена на квартири від 3-х кімнат (від 100 кв. м) вартістю від 550 тис. дол. у центральній частині Печерського і Шевченківського районів, а також у мікрорайоні «Оболонські липки».

«Деяке зменшення показників капіталізації і частки елітного сегменту в загальному обсязі операцій за листопад, порівняно з жовтнем, ми пов`язуємо з тим, що в попередній період (серпень-вересень) значно зменшилася кількість пропозицій щодо об`єктів даної цінової категорії, зокрема таких «хітів» елітної категорії як квартири в будинках по вул. Ірининська, 5/24, Круглоуніверситетська, 3-5, Хрещатик, 27, Грушевського, 9-а», - зазначила Г.МЕЛЬНИКОВА.

Нагадаємо, що в жовтні ц.р. рівень капіталовкладень у купівлю-продаж елітного житла в Києві збільшився в 2,5 рази, порівняно з вереснем і склав 21,39 млн. дол.

Довідка УНІАН. АН Park Lan зареєстроване в Україні в 2006 р. На сьогодні функціонує 6 філіалів компанії. В АН Park Lane працює 520 рієлторів.