Об'єднання МінЖКГ і Мінрегіонбуду логічне і обґрунтоване - експерт

Об`єднання Міністерства з питань житлово-комунального господарства і Міністерства регіонального розвитку і будівництва в Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства є логічним і обґрунтованим кроком.

Таку думку висловив кореспондентові УНІАН президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» Олексій ГОНЧАРУК, коментуючи реорганізацію Міністерства регіонального розвитку і будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

«Об`єднання міністерств - логічне продовження лінії реформ Президента, і яскраво демонструє його бажання перевести апарат виконавчої влади в стан, близький до «дореволюційного» (до 2007-го року вони і були об`єднані). У нас немає інформації про глибинні мотиви цієї «метаморфози», але зовні вона виглядає більш ніж обґрунтовано. Проблеми ЖКГ, будівництва і регіонального розвитку органічно і системно переплетені між собою, а, отже, створення для роботи над їхнім вирішенням одного органу – достатньо логічне рішення. В результаті цього об`єднання ми очікуємо не тільки підвищення ефективності роботи над проблемами будівельної галузі, але й якісно нового підходу до суміжних проблем будівництва і ЖКГ, зокрема, до проблеми будівництва міських мереж і комунікацій», - сказав він.

О.ГОНЧАРУК сподівається, що рішення про скорочення штатів в міністерствах було продиктоване необхідністю спростити бюрократичний апарат органів і позбавитися даремних посад, а не бажанням елементарно заощадити на якості виконання цими органами своїх функцій.

Він відзначив, що на процес реформування будівельної галузі об`єднання міністерств не може не вплинути, оскільки саме по собі є важливою частиною цієї самої реформи. «При цьому, не думаю, що заданий вектор реформи вже істотно зміниться», - додав експерт.

На думку О.ГОНЧАРУКА, призначення міністром новоствореного міністерства Віктора ТИХОНОВА виглядає цілком логічним.

«Ця людина добре розуміє як регіональні проблеми (1998-2006 роки очолював Луганську обласну раду), так і проблеми будівництва (у 2006–2007 роках очолював профільний Комітет Верховної ради України) і величезний досвід роботи на високих керівних постах. Сподіваємося, що його досвіду і професіоналізму вистачить для ухвалення правильних рішень в цей важкий період реформування, а увага нового міністерства до проблем простих людей-інвесторів в будівництво нерухомості від цього призначення тільки зросте», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оптимізував систему центральних органів виконавчої влади. Зокрема, Міністерство регіонального розвитку і будівництва України і Міністерство з питань житлово-комунального господарства України реорганізоване в Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, яке очолив віце-прем`єр-міністр Віктор ТИХОНОВ.