Кабмін пропонує передбачити 107,1 млн. грн. на реформування ЖКГ

Кабінет Міністрів України пропонує передбачити в 2011 році на загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства 107 млн. 155,8 тис. грн., що майже в чотири рази більше фінансування 2010 року (26 млн. 817,1 тис. грн.).

Про це йдеться в проекті закону №7000 «Про Державний бюджет України на 2011 рік», внесений на розгляд парламенту 10 грудня т.г.

Згідно з документом, із загального фонду на дану програму планується передбачити 7 млн. 155,8 тис. грн., із спеціального фонду – 100 млн. грн., які будуть направлені на реалізацію пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства.

При цьому на підготовку фахівців для житлово-комунального господарства в 2011 році заплановано передбачити 4 млн. 612,1 тис. грн., на прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державними замовленнями у галузі будівництва і розвитку житлово-комунального господарства – 2 млн. 543,7 млн. грн.