Кабмін пропонує в 2011 р. передбачити 6,8 млрд. грн. на програму розвитку села – проект держбюджету

Кабінет міністрів України пропонує передбачити в 2011 році на державну цільову програму розвитку українського села на період до 2015 року 6,839 млрд. грн., зокрема, 4 млрд. 625 млн. 973,6 тис. грн. із загального фонду і 2 млрд. 212 млн. 967,9 тис. грн. зі спеціального фонду державного бюджету на 2011 рік. Про це йдеться в проекті закону №7000 «Про Державний бюджет України на 2011 рік», внесеному на розгляд парламенту 10 грудня ц.р.

Зокрема, витрати загального фонду державного бюджету передбачено в 2011 р. за програмою "Селекція в тваринництві й птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" в сумі 75,2 млн. грн.

В 2011 році на боротьбу зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських рослин заплановано витрати за рахунок коштів загального фонду за програмою "Заходи боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських рослин" у сумі 902,5 тис. грн.

На програму "Селекція в рослинництві" планується виділити 30 млн. грн. із загального фонду держбюджету.

За бюджетною програмою "Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" планується направити за рахунок коштів загального фонду 981 млн. 416,5 тис. грн. Як зазначається в пояснювальній записці, це дозволить залучити в аграрний сектор 6,5 млрд. грн. пільгових кредитів.

За бюджетною програмою "Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом» на 2011 рік передбачаються витрати за спеціальним фондом у сумі 220 млн. грн.

На виконання бюджетної програми "Реформування та розвиток комунального господарства в сільській місцевості" передбачаються витрати за рахунок загального фонду обсягом 7 млн. 761,5 тис. грн. У пояснювальній записці зазначається, що за рахунок цих коштів буде створено 3 підрозділи з ремонту та експлуатації сільського житлово-комунального господарства, реконструйовано 18 артезіанських свердловин із заміною глибинних насосів, 2 котельні із заміною котлів.

За бюджетною програмою "Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин" у 2011 році витрати за рахунок загального фонду передбачено в сумі 20 млн. грн.

За бюджетною програмою "Закладення й нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками" передбачено направити 28 млн. грн. за рахунок спецфонду.

Також передбачається направити кошти за програмою "Надання кредитів фермерським господарствам" обсягам 28 млн. грн. зі спецфонду держбюджету.

У пояснювальній записці зазначається, що за рахунок коштів загального фонду державного бюджету запроваджено нові бюджетні програми на загальну суму 205 млн. грн. на підтримку розвитку агропромислового комплексу, зокрема: "Часткове відшкодування суб`єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств із виробництва комбікормів" - у сумі 50 млн. грн.; «Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» - у сумі 5 млн. грн.; "Фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості грунтів" – у сумі 5 млн. грн.; "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" – в сумі 100 млн. грн.; "Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" – в сумі 10 млн. грн.; "Фінансова підтримка створення оптових ринків сільськогосподарської продукції" – в сумі 10 млн. грн.; "Закупівля племінних нетелей і корів із подальшою їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу" – в сумі 25 млн. грн.

Також у пояснювальній записці зазначається, що в 2011 році сума податку на додану вартість, яка повинна платитися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м`ясо й м`ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, куплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м`ясо-кісткове борошно), в повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету й направляється на державну підтримку галузі тваринництва, в сумі 2 млрд. 30 млн. грн.