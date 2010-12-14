Із новим Житловим кодексом права і свободи українців порушуватимуться, вважають громадські діячі
Голова ВМГО «Демократичний альянс» Василь ГАЦЬКО заявляє, що громадяни України мають консолідовано сказати владі, що її “плани із закріпачення людей” через новий Житловий кодекс не відбудуться.
Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.
«Нас усіх позбавлять можливості розпоряджатися нашою власністю, нашими будинками, примусово заженуть в управлінські компанії, які будуть належати вузькому колу осіб, що є найближчі до влади. Управлінські компанії будуть заробляти на нас кошти…З введенням нового Житлового кодексу значно зростуть не тільки житлово-комунальні послуги – опалення, електроенергія тощо, а й послуги управління будинками і прибудинковою територією» - сказав В.ГАЦЬКО.
Він повідомив, що управлінські компанії, які мають відповідати кваліфікаційним вимогам, затвердженим Кабінетом міністрів, а саме: мати достатній інвестиційний потенціал і матеріально-технічну базу, поділять всі житлові будинки між собою. «Їх буде декілька десятків і вони розполовинять Україну, поділять нас. Угоди на управління будинком, нашою власністю фактично укладатимуться через ЗМІ. Виконавець послуг - управляюча компанія публікує пропозицію до мешканців будинку у місцевій газеті, що й вважається укладеним договором» - повідомив В.ГАЦЬКО.
На думку керівника громадської організації, новий Житловий кодекс стане інструментом влади, яким українця зможуть виселяти з власної оселі з «мотивів суспільної необхідності». «Суспільну необхідність, як написано в проекті кодексу, визначатиме корумпований чиновник і корумпований суддя. Це стане джерелом збагачення для них, а для нас – суспільною бідою» - вважає В.ГАЦЬКО.
«На сьогодні в помешкання ніхто не може зайти без рішення суду, навіть міліція. В проекті передбачається, що житлово-комунальні інспектори матимуть змогу без перешкод потрапляти до наших осель. Досі немає гідних компенсаційних механізмів для тих, чиї будинки підлягають реконструкції чи знесенню...З ухваленням нового Житлового кодексу наші права і свободи порушуватимуться» - підсумував громадський діяч.