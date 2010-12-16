У ВР зареєстровано альтернативний законопроект про регулювання містобудівної діяльності

Народний депутат Юрій КАРМАЗІН (НУ-НС) 15 грудня ц.р. зареєстрував альтернативний урядовому законопроект № 7418-1 «Про регулювання містобудівної діяльності».

На думку автора законопроекту, розміщеного на сайті парламенту, урядовий варіант документа має істотні ризики, пов`язані з введенням спрощеної системи отримання розміщення на початок будівництва.

Документом пропонується передбачити проведення державної експертизи проектів містобудування на державному і регіональному рівні.

«Надзвичайно небезпечно, чи навіть злочинно, уникати експертизи на законодавчому рівні. Пряма заборона проведення експертизи у сфері містобудування, що реалізується в проекті закону, може призвести до непередбачуваних наслідків, техногенних катастроф, великих матеріальних збитків, людських жертв», - вважає автор законопроекту.

При цьому Ю.КАРМАЗІН пропонує ввести обов`язкове страхування об`єктів будівництва, прилеглих будинків, споруд, комунікацій, які можуть зазнати негативного впливу в період реалізації проекту будівництва; страхування професійної відповідальності архітекторів, проектувальників і будівельників, діяльність яких може завдати шкоди третім особам у період реалізації проекту будівництва; страхування замовником цивільно-правової відповідальності замовника (забудовника) за шкоду, що може бути завдана майну або життю і здоров`ю людей під час проектування, будівництва і експлуатації об`єкту будівництва; а також страхування будівельно-монтажних робіт на весь період будівництва об`єкту і післяпускових гарантій на весь період гарантійного терміну.

Страховики зобов`язані створити об`єднання – будівельний страховий пул, який є юридичною особою і утримується за кошти страховиків.

Страховики повинні проводити страхову експертизу проектів, інспекцію застрахованості об`єктів, інформування працівників ДАСК у разі виявлення порушень, технологічних, технічних, протипожежних, екологічних невідповідностей проекту, брати участь у прийнятті об`єктів в експлуатацію.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня ц.р. Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроект №7418 «Про регулювання містобудівної діяльності».