У Києві в листопаді кількість операцій з оренди нерухомості знизилася на 16,5%

У Києві кількість операцій з оренди нерухомості в листопаді ц.р. знизилася на 16,5%, порівняно з жовтнем ц.р. – до 324.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі агентства нерухомості «Благовіст».

Згідно з повідомленням, у ціновому сегменті до 1 тис. дол. кількість операцій становила 66%, що на 3,1% перевищує показники жовтня ц.р. До цієї категорії потрапило житло від 1-ї до 4-х кімнат. Однокімнатні квартири займають частку 35%, двокімнатні – 30% від загальної кількості операцій у даній ціновій категорії.

При цьому операції в ціновому діапазоні 1-2 тис. дол. становили 21% від усього ринку оренди за листопад, що порівняно з жовтнем, менше на 6,5%. Сюди увійшли однокімнатні квартири (частка 20%), дво- і трикімнатні (частка 40%), а також багатокімнатне житло.

У листопаді обсяг операцій у категорії 2-3 тис. дол. перевищив показники жовтня на 1,2%, становивши 6% від усього ринку оренди. В цій категорії превалювали дво- і трикімнатні квартири в центральних районах столиці.

За даними агентства, частка об`єктів, за які орендарі готові платити від 3 до 5 тис. дол. на місяць у листопаді становила 4%. У цій категорії 60% займають офісні приміщення, розташовані в Печерському та Шевченківському районах, а також мікрорайонах, наближених до лінії метро. Також активність у даній категорії виявляють орендарі приватних будинків (особняків, котеджів) на Софіївській Борщагівці, Осокорках. При цьому частка квартир у даному сегменті становить 4% (3-4-кімнатні апартаменти преміум-класу площею 120-180 кв. м у центрі Києва).

При цьому частка об`єктів у категорії понад 5 тис. дол. у загальному обсязі ринку оренди становила 3%. До цієї категорії входять офісні площі в діловому центрі столиці, приміщення під магазини, ресторани та інші комерційні складові, будинки у межах міста, заміські об`єкти в Обухівському районі (Конча-Заспа, Козин), а також ексклюзивні квартири на Липках і в центральній частині Шевченківського району.

Довідка УНІАН. Агентство нерухомості «Благовіст» було засновано в 1993 році. На сьогоднішній день у Києві працює 10 філіалів агентства. Кількість співробітників компанії понад 880 осіб.