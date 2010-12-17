З 1 січня громадянам нараховуватимуть пеню за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 255 із 289 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом припиняється дія закону, яким була встановлена заборона на нарахування пені за несвоєчасне внесення квартплати та плату за житлово-комунальні послуги.

В нині ухваленому законі передбачено, що нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за ЖКП здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.