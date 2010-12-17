Повернення пені за ЖКП активізує населення «на захист своїх прав і гаманців» - екс-міністр ЖКГ

Повернення пені за невчасну оплату житлово-комунальних послуг активізує населення «на захист своїх прав і гаманців».

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив екс-міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО, коментуючи введення з 1 січня 2011 року пені за невчасну оплату ЖКП.

«Я прогнозую, що платіжна дисципліна посилиться, люди платитимуть і прагнутимуть не допускати пені. Але я переконаний у тому, що люди з потрійною енергією намагатимуться захистити себе – добиватися перерахунків, карати ЖЕКи за не надану послугу. Це активізує людей на захист своїх прав і гаманців», - сказав він.

На думку експерта, повертати пеню слід у комплексі з іншими заходами із захисту прав споживачів.

«Повинні бути адекватні штрафні санкції, перерахунки, якщо постачальник послуг не надав вчасно і якісно послугу. Наприклад, якщо у нас холодні батареї, повинен бути повністю формалізований і спрощений механізм перерахунку за не надану послугу з теплопостачання. Якщо перебої з водою або відсутність гарячої води – точно так само має бути перерахунок. Якщо ЖЕК не прибирає сніг або не вивіз сміття, повинна бути колосальна система штрафів. Потрібно відновлювати взаємну відповідальність», - пояснив О.КУЧЕРЕНКО.

За словами експерта, сьогодні ставити у залежність оплату житлово-комунальних послуг і заборгованість із заробітної плати немає сенсу.

«У 98-му році були масові борги із зарплати. Зараз – це спекуляція для комуністів. При чому тут заборгованість із зарплати і несплата комунальних послуг? Судіться зі своїм роботодавцем, сплачуйте житлово-комунальні послуги. Невиплата зарплати - це ж кримінальний злочин», - додав він.

О.КУЧЕРЕНКО вважає, що ухвалення окремого закону щодо повернення пені за ЖКП, а аналогічного положення у проекті Житлового кодексу, пов`язано з тим, що «перспективи Житлового кодексу дуже туманні».

«У Житлового кодексу буде нелегка доля. А уряду і комунальникам цей захід потрібний сьогодні. Тому і передбачливо зробили це одним законом», - пояснив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня ц.р. Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги», що передбачає з 1 січня 2011 року нарахування пені населенню за невчасну оплату ЖКП.

Законом припиняється дія закону, яким було встановлено заборону на нарахування пені за невчасне внесення квартплати і плату за житлово-комунальні послуги.

У прийнятому законі передбачено, що нарахування і стягування пені за невчасне внесення плати за ЖКП здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.

Раніше експерти зазначали, що пеня за невчасну оплату житлово-комунальних послуг була скасована в 90-х роках минулого сторіччя, і тоді законом передбачалося, що ця норма може бути відновлена у випадку, якщо будуть погашені борги громадянам з виплати заробітної плати.