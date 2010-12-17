Тихонов вважає, що відновлення пені за несвоєчасну оплату ЖКП дисциплінуватиме споживачів

Віце-прем’єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ переконаний, що закон про відновлення пені за борги за житлово-комунальні послуги дисциплінує недобросовісних споживачів, а також створить умови для ефективної роботи та розвитку галузі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єра.

В.ТИХОНОВ зауважив, що пенсіонерам та громадянам з низьким рівнем доходів новий закон “не загрожує”, оскільки вони отримують житлові субсидії та сплачують за спожиті послуги вчасно.

У прес-службі зазначили, що через незастосування санкцій до населення за несплату ЖКП, підприємства галузі не мають можливості вживати дієвих заходів, спрямованих на зменшення заборгованості населення за спожиті послуги та, у свою чергу, зменшити власні борги за спожиті енергоносії.

У прес-службі також зазначили, що прийняти вищевказаний закон, як пояснюють комунальники, змусила безвідповідальність споживачів, які на сьогодні заборгували більш як 10,5 млрд. грн. за житлово-комунальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

Законом припиняється дія закону, яким була встановлена заборона на нарахування пені за несвоєчасне внесення квартплати та плату за житлово-комунальні послуги.

В нині ухваленому законі передбачено, що нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за ЖКП здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.