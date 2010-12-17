ВР планує збільшити штрафи за порушення будівельних норм та за самочинне будівництво

17:10, 17 грудня 2010
Нерухомість
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 246 із 285 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Із Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується вилучити статтю 791. Цією статтею передбачено, що недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції або прийняття в експлуатацію об`єктів чи споруд, а також недодержання строків, встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об`єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, передбачено збільшення штрафів за порушення вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, а також за порушення законодавства під час планування і забудови територій та за самочинне будівництво.

Планується удосконалення дозвільної системи у будівництві здійснювати за рахунок:

зменшення кількості дозвільних і погоджувальних процедур, скорочення часу їхнього проходження та переліку необхідних документів;

запровадження у дозвільній системі у будівництві принципів мовчазної згоди, єдиного вікна та організаційної єдності;

здійснення окремих видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру на основі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства;

персоніфікації відповідальності суб’єктів архітектурної діяльності, поступового переходу від ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єкта архітектури, до професійної атестації виконавців окремих видів робіт.

 

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