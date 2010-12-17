ВАПІ ЖКГ вважає за необхідне створити орган зі стягнення заборгованості за ЖКП

Всеукраїнська асоціація приватних інвесторів ЖКГ України вважає за необхідне створення спецпідрозділу при Державній виконавчій службі зі стягнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Таку думку УНІАН висловив президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ України (ВАПІ ЖКГ) Сергій БУЛЬБАС, коментуючи ухвалення ВР в першому читанні законопроекту про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

«Відновлення пені – крок необхідний, але слід розуміти, що пеня - лише напівзахід. Пеня і штрафи не забезпечать своєчасну і стовідсоткову оплату за комунальні послуги з ряду причин: судові інстанції через завантаження не спроможні обробити існуючу кількість позовних заяв, процедура стягнення заборгованості нездійснена», - сказав він.

С.БУЛЬБАС висловив сподівання, що відновлення пені і штрафів активізує населення на своєчасну оплату комунальних послуг, а не на захист своїх прав і гаманців. «Адже, за нашими даними, реальна кількість споживачів, які заборгували за комунальні послуги, сьогодні досягає 70%», - додав він.

Президент ВАПІ ЖКГ вважає, що ситуацію з посилення платіжної дисципліни слід вирішувати комплексно: поліпшити якість житлово-комунальних послуг, передбачити жорсткі заходи до порушників платіжної дисципліни і законодавчі механізми їх реалізації, створити при Державній виконавчій службі спеціальний підрозділ, який би цілеспрямовано займався тільки стягненням заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня ц.р. Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги», що передбачає з 1 січня 2011 року нарахування пені населенню за невчасну оплату ЖКП.

Законом припиняється дія закону, яким було встановлено заборону на нарахування пені за невчасне внесення квартплати і плату за житлово-комунальні послуги.

У прийнятому законі передбачено, що нарахування і стягування пені за невчасне внесення плати за ЖКП здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.