У Києві підвищений тариф на тепло запровадять на місяць пізніше – з 1 лютого

У Києві підвищений на 35% тариф на тепло і гарячу воду Київська міська державна адміністрація має намір запровадити на місяць пізніше терміну, визначеного Національною комісією регулювання електроенергетики, тобто – з лютого 2011 року, а не з січня.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник глави КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Він відзначив, що підвищення складе саме стільки, скільки встановила НКРЕ – 35%, хоча, за словами О.МАЗУРЧАКА, цей тариф передбачає лише підвищення тарифу на постачання тепла від центральних теплових пунктів, але не враховує подачу тепла по трубах до будинків і в самих будинках. Міські власті, за його словами, вирішили не нараховувати відповідний додатковий відсоток до тих 35%, які встановила НКРЕ. Ця різниця в тарифах покриватиметься з бюджету міста за той місяць, на який планується відстрочити введення підвищеного тарифу.

«Ми зробимо все, щоб зробити відстрочку і ввести (новий тариф на тепло – УНІАН) з 1 лютого, на місяць пізніше. Буде 35%, тобто стільки, скільки прийняла НКРЕ. Інше ми повинні будемо покрити з місцевого бюджету», - сказав О.МАЗУРЧАК.

На запитання, чи має місто покривати різницю в тарифах не тільки за січень, але і за період, починаючи з серпня 2010 року, О.МАЗУРЧАК відповів: «Два мільярди ми покрили повністю. Це ми покрили до серпня. А з серпня - це вже турбота держави».

Як пояснив О.МАЗУРЧАК, із серпня вступив в силу закон про державний регулятор. «А в цьому законі про комунальні послуги написано: хто встановлює тарифи, той передбачає покриття різниці в тарифах», - відзначив О.МАЗУРЧАК.

Що ж до січня, то в даному випадку мерія покриватиме різницю зі свого бюджету. «Це вже ми не пустили (тариф – УНІАН), тому: хто винен – той і покриває», - сказав О.МАЗУРЧАК.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила тариф на теплову енергію з урахуванням її транспортування і постачання для «Київенерго», що відпускається для потреб населення, на 35% з 1 січня 2011 року.

Зокрема, тариф «Київенерго» на теплову енергію для населення з приладами обліку з 1 січня зросте на 35%, або на 44,4 грн., до 171,25 грн. за Гкал (без ПДВ); для населення без приладів обліку – також на 35%, або на 43,91 грн., до 125,47 грн. за Гкал (без ПДВ).

Крім того, комісія підвищила тариф «Киеенерго» на теплову енергію, що відпускається бюджетним організаціям, на 18,8% - до 476,64 грн. за Гкал (без ПДВ).

Тариф компанії на теплову енергію, що постачається іншим споживачам (промислові споживачі), збережений на колишньому рівні – 563,46 грн. за Гкал (без ПДВ).

У нових тарифах компанії враховані витрати на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії.

Нагадаємо, що «Київенерго» постачає теплову енергію для потреб населення на адресу житлово-експлуатаційних контор, які, у свою чергу, виставляють побутовим абонентам остаточні рахунки за спожите тепло з урахуванням витрат ЖЕКів на обслуговування усередині будинкових мереж.