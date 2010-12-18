Міська рада Сум виділила 1,5 га землі під будівництво льодової арени

Депутати Сумської міської ради передали державному підприємству «Льодова арена» у постійне користування 1,5 га землі під будівництво спортивної споруди зі штучним льодом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськради.

Виділена ділянка має бути освоєна у рамках державної програми «Хокей України».

«Суми мають підписану угоду з відповідним профільним міністерством, згідно з якою в обласному центрі має з`явитися закрита льодова арена, де можна буде проводити хокейні матчі. Фінансуватися будівництво повинно з державного бюджету, місто ж бере на себе зобов`язання за свої кошти підвести туди водопровід, каналізацію, ливньовку і теплотрасу», - зауважив міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ.