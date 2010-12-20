«Донбассинформсвязьсервис» побудує підстанцію НСК «Олімпійський» за 314,5 млн.грн.

ТОВ «Донбассинформсвязьсервис» (м. Донецьк) виграло тендер держпідприємства «НСК «Олімпійський» на будівництво підстанції 110/10 кВ «Олімпійська» для енергопостачання національної спортивної арени.

Про це сказано в офіційному повідомленні держпідприємства про підсумки відкритих торгів, оприлюдненому на сайті Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, пропозиція донецької компанії акцептована 6 грудня і того ж дня сторони уклали відповідний договір. Вартість послуг підрядчика за договором складе 314,463 млн. грн. (з ПДВ).

Фінансування будівництва вестиметься за рахунок коштів Державного бюджету. При цьому розпорядником виступатиме Державне агентство з енергоефективності і енергозбереження, при тому що проект будівництва підстанції затверджувався на рівні Кабміну з подачі Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року.

Нагадаємо, в листопаді ц.р. (розпорядження від 3 листопада №2180-р) Кабмін затвердив проект і титул будівництва ПС 110/10 кВ «Олімпійська» з прокладенням кабельної лінії 110 кВ від ПС «Московська».