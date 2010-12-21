В Україні обсяг іпотеки житла в 2011 р. може повернутися на докризовий рівень – експерт

В Україні обсяг житлових іпотечних кредитів у 2011 році може повернутися на докризовий рівень.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз журналістам сьогодні озвучив виконавчий директор Української національної іпотечної асоціації (УНІА) Павло МАТІЯШ під час четвертого щорічного Construction Industry Forum 2010.

«Зростання (ринку іпотеки - УНІАН) буде, але воно не буде значним. Іпотека не подвоїться… Я думаю, що вона повернеться на той рівень, який був до кризи», - сказав він.

П.МАТІЯШ уточнив, що до кризи обсяг іпотечного кредитування в Україні становив трохи більш як 100 млрд. грн., сьогодні він становить порядку 86 млрд. грн.

При цьому експерт чекає в 2011 році зниження відсоткових ставок по житловій іпотеці. За прогнозами П.МАТІЯША, середня ефективна ставка знизиться з сьогоднішніх 18-30% до 16-17% річних у гривні.

«Якщо не буде скасовано рішення Національного банку про кредитування в іноземній валюті, я думаю, рівень 16-17% буде наступного року», - сказав він.

За даними виконавчого директора УНІА, сьогодні іпотечні кредити на придбання житла видають десь 28 банків.