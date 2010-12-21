У Києві розморожено будівництво на 55% будмайданчиків – експерт

У Києві розморожено будівництво на 55% житлових об`єктів, заморожених у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший консультант із готельної та житлової нерухомості консалтингової компанії "Українська торгова гільдія" ("УТГ") Дмитро ПІКАЛОВ у ході четвертого щорічного форуму Construction Industry Forum 2010.

За його словами, на сьогодні в Києві зупинено будівництво понад 100 об`єктів житлового будівництва, з них у приблизно 50 об`єктах продовжується будівництво й продажі, активні продажі ведуться в 20 об`єктах, і лише в 5-6 об`єктах щомісячний рівень продажів становить 5-6 квартир.

Д.ПІКАЛОВ зазначив, що ситуація на первинному ринку житла столиці залишається млявою, не спостерігається зростання обсягу пропозиції квартир.

За даними "УТГ", станом на грудень ц.р. у Києві в продажу було 11 тис. квартир (у серпні 2009 р. – близько 14 тис. квартир, у серпні 2010 р. – 11,5 тис. квартир).

При цьому експерт відзначає зростання кількості угод на первинному ринку житла. За його даними, якщо в 2009 році в одному будинку в середньому щомісячно продавалося близько 2,5 квартир, то протягом цього року – 3,3 квартири (до кризи – 5-6 квартир).

Д.ПІКАЛОВ зазначив, що із загального обсягу продажів на первинному ринку житла 69% квартир отримуються без кредиту або розстрочки, 22% - у розстрочку, 9% - за допомогою короткострокових кредитів.

При цьому вартість 68% квартир, що продавалися протягом цього року в столиці, становить до 100 тис. дол., 21% квартир – 100-200 тис. дол., 11% - більше 200 тис. дол.