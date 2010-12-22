У Черкасах квартплата зросте вдвічі

У Черкасах планують з нового року вдвічі підвищити квартплату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, виконком розробив проект нових тарифів для кожного із 1101 будинку в Черкасах, які обслуговують три Служби утримання будинків (СУБ), - "Митниця", Придніпровського і Сосновського районів. За словами директора Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаського міськвиконкому Василя СТАРИКОВА, середній тариф за всіма трьома СУБ зросте, в середньому, вдвічі - з 1,85 грн. за кв. м до 3,92 грн. за кв.м.

У нових тарифах збільшать до 18 кількість послуг, за які пропонується сплатити. Серед послуг: вивіз і утилізація твердих побутових і негабаритних відходів, технічне обслуговування ліфтів, енергопостачання для ліфтів, освітлення місць загального користування: підвалів, підкачка води, прибирання прибудинкових територій, прибирання підвалів, обслуговування димовентиляційних каналів, обслуговування систем диспетчеризації, поточний ремонт елементів внутрішньобудинкових систем, гарячого і холодного водопостачання, теплопостачання, водовідведення, каналізації, технічних пристроїв будинків і елементів зовнішнього пристрою (зокрема й дитячих і спортивних майданчиків), технічне обслуговування внутрішньобудинкових системи гарячого і холодного водопостачання, теплопостачання, водовідведення каналізації, дератизація, дезинсекція, прибирання сходових кліток, очищення дворових туалетів, технічне обслуговування і поточний ремонт систем протипожежної автоматики і димовидалення, прибирання і вивіз снігу, посипання території протиожеледівими сумішами, експлуатація номерних знаків на будинках.

За бажанням жителів можливо включення деяких послуг, наприклад, обслуговування домофону. Також можливо виключення ряду послуг, зокрема - прибирання сходових кліток.

Збільшення тарифів, за словами В.СТАРИКОВА, пояснюється тим, що подорожчали послуги з вивозу сміття від КП "Черкаська служба чистоти" (на 13 грн. за куб. м), з обслуговування ліфтів - на 20%, з утримання елеваторних вузлів (на 9,17 грн. на місяць) і бойлерів у будинках (від 13 до 70 грн. на місяць).

Із 22 грудня по 22 січня Черкаський міськвиконком представить нові тарифи жителям всіх 1101 будинків Черкас. А у городян є 30 днів, щоб висловити свої зауваження щодо тарифів. За словами В.СТАРИКОВА, після обговорення і розгляду зауважень та пропозицій, тариф буде затверджено на засіданні виконкому.