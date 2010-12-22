Кошти, передбачені на ЖКГ, не покращать якості послуг – експерт

Закладені в проекті державного бюджету на 2011 рік кошти на реформування житлово-комунального господарства не здатні вплинути на покращення якості житлово-комунальних послуг.

Таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ (ВАПІ ЖКХ) Сергій БУЛЬБАС.

За його словами, зокрема, передбачені на програму «Питна вода України» близько 400 млн. грн. не дадуть підвищення якості питної води.

«Якщо порівнювати з обсягом можливих інвестицій в розвиток водопостачання і водовідведення, це незрівнянно мало. Для порівняння: програма «Питна вода Києва» передбачає вкладення коштів на 2010-2020 рр. близько 7 млрд. 800 млн. грн., із них 400 млн. грн. планується освоїти наступного року. З державного бюджету на програму планується витратити близько 100 млн. грн. У розрізі решти частини України це незрівнянно малі гроші, які кардинально вплинути на якість послуг водопостачання і водовідведення в масштабах України не здатні», - пояснив С.БУЛЬБАС.

За його словами, якщо за озвученими даними Міністерства з питань ЖКГ, на реформу ЖКГ потрібно 60-80 млрд. грн., то сума, запланована на 2011 рік, мізерна і не здатна вплинути ні на стабілізацію тарифної політики, ні на якість комунальних послуг.

Президент ВАПІ ЖКГ також відзначив, що в проекті держбюджету-2011 не закладено «жодної копійки грошей» на покриття підприємствам ТКЕ різниці в тарифах.

С.БУЛЬБАС нагадав, що з 1 серпня ціна на газ для підприємств ТКЕ підвищилася на 50%, а тарифи не скориговані.

«Жодної копійки грошей як мінімум у першому читанні для різниці тарифів підприємств ТКЕ в цьому бюджеті не закладено. Це може призвести до того, що розмови про можливе підвищення якості послуг, про можливу модернізацію галузі як такі не стоять на порядку денному. Підприємства, що перебувають в катастрофічній економічній ситуації, доведуть «до ручки». Вони не здатні адекватно виконувати свої функції, тобто давати якісне тепло і якісне гаряче водопостачання», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує передбачити в 2011 році на загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 рр. 443 млн. 353 тис. грн., що в 18 разів більше фінансування на 2010 рік (24 млн. 614 тис. грн.). При цьому в 2011 році на загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства планується передбачити 107 млн. 155,8 тис. грн., що майже в чотири рази більше фінансування 2010 року (26 млн. 817,1 тис. грн.).