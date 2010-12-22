У Житловому кодексі закладено ризик заміни ЖЕКІв на монополію приватних управляючих компаній

У проекті Житлового кодексу закладені ризики заміни ЖЕКів з управління житловим фондом на монополію приватних управляючих компаній.

Таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН екс-міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО.

«Є лобістський рух з боку управлінських компаній, які заклали в проект Житлового кодексу дуже небезпечні моменти, що стосуються нашого обов`язку за рік віддатися тій чи іншій управляючій компанії. Є величезний ризик, що комунальний ЖЕК буде замінено монополією приватних компаній», - сказав він.

Експерт сказав, що підтримуючи створення управляючих компаній, необхідно захистити права споживачів житлово-комунальних послуг.

Оцінюючи проект Житлового кодексу, О.КУЧЕРЕНКО відзначив, що в документі з`явилася маса норм, внесена певними лобістськими групами. Зокрема, забудовники внесли спірну норму про відселення жителів «хрущовок» при реконструкції кварталів застарілої забудови.

При цьому він пояснив, що можливість вилучення квартири за борги з оплати житлово-комунальних послуг передбачена не в проекті Житлового кодексу, а в Цивільному кодексі.

«Що стосується майнової відповідальності, то це не норма Житлового кодексу, це Цивільний кодекс. І саме тому ми стверджуємо: Житловий кодекс не потрібний. Є Цивільний кодекс, який є основою, і закони про житлово-комунальні послуги, про ОСББ, про теплопостачання, водопостачання, соціальне житло. Потрібно над ними працювати», - вважає експерт.

При цьому О.КУЧЕРЕНКО зазначив, що за наявності будь-яких майнових зобов`язань стягнення може бути спрямоване на будь-яке майно, зокрема, квартиру.

«Саме тому потрібно бути дуже акуратним у відносинах з комунальниками», - наголосив він.