Нова Каховка повністю перейшла на індивідуальне опалення квартир

Жителі багатоквартирних будинків міста Нова Каховка (Херсонська обл.) повністю перейшли на індивідуальне опалення квартир, інвестувавши в переоснащення опалювальних систем 250 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання колегії Херсонської облдержадміністрації повідомив мер Нової Каховки Володимир КОВАЛЕНКО.

"Ми цю роботу почали 7 років тому, і зараз місто повністю перейшло на автономне опалювання житлових будинків. 75% з них на газовому опалюванні, інші на електричному", - сказав він.

За його словами, необхідність переведення квартир на індивідуальне опалення було економічно доцільним у зв`язку з особливостями географічного розташування міста.

"Нова Каховка – 12 кілометрів у ширину і 38 в довжину. Опалювати було важко, люди не отримували реальну послугу централізованого теплопостачання, зате платили реальні гроші за неї", - відзначив В.КОВАЛЕНКО.

За його словами, впровадження індивідуального опалювання проходило за фінансової підтримки з міського бюджету. Зокрема, за бюджетні кошти під особливості індивідуального опалювання була адаптована система електро- і газопостачання міста.