Кучук призначений заступником голови КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про призначення Михайла КУЧУКА заступником голови КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, М.КУЧУК опікуватиметься сферою капітального будівництва, містобудування та архітектури і житлового забезпечення.

*** М.КУЧУК закінчив Одеський інститут народного господарства (економіст) та Одеський інженерно-технічний інститут (інженер-будівельник). До останнього призначення обіймав посаду заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Відповідно до розподілу обов’язків, забезпечував виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету з питань містобудування, комплексної забудови, житлового-цивільного, промислового, енергетичного та капітального будівництва тощо. Здійснював контроль за розподілом житла та станом протизсувних і берегозахисних споруд, контролював архітектурно-художнє оформленням міста та інші питання.