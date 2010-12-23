ВР внесла зміни до бюджету-2010 щодо видатків Мінрегіонбуду

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» щодо видатків Мінрегіонбуду.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 248 народних депутатів з 276 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачається збільшення видатків за загальним фондом державного бюджету на оплату праці працівників Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на суму 450,0 тис. гривень за рахунок інших видатків для забезпечення їх достатнього рівня оплати праці відповідно до Закону України «Про державну службу» та стимулювання кращих фахівців за своєчасне, професійне та якісне виконання службових завдань.