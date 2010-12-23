Вертолітний майданчик для Президента обіцяють добудувати у березні

Компанія «Основа» в березні 2011 року планує завершити будівництво вертолітного майданчика для Президента України на Парковій дорозі в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістів сьогодні повідомив засновник компанії «Основа» Юрій КАРПЕНКО.

«У березні ми маємо закінчити повністю всю конструктивну частину», - сказав він.

За оцінками гендиректора компанії, попередня вартість будівництва становить 50-60 млн. грн. Інвестором будівництва є компанія «Амадеус».

За його словами, компанія розпочала будівельні роботи на майданчику в жовтні цього року.

Ю.КАРПЕНКО відзначив, що рішення про будівництво майданчика було ухвалене у зв`язку з тим, що на схилі почав розвиватися зсув.

Гендиректор компанії уточнив, що проект передбачає будівництво майданчика, висота якого становитиме 11 метрів, приміщення під майданчиком будуть використані для розміщення ТП, диспетчерського пункту, пункту охорони тощо. При цьому планується будівництво естакади для з`їзду на вул. Грушевського.

Ю.КАРПЕНКО відзначив, що майданчик одночасно зможе приймати два вертольоти на посадку і зліт і один вертоліт – на стоянку.

Він додав, що компанія має досвід реалізації інфраструктурних проектів, зокрема, була субпідрядником у будівництві розв`язок по вул. Теліги і на Севастопольській площі у Києві, а також по будівництву підземного переходу біля метро «Хрещатик».

Гендиректор компанії повідомив, що в Києві, окрім то, що будується, є ще один вертолітний майданчик у Центрі серця.

Він уточнив, що компанія займається проектуванням і будівництвом майданчика. Проект вертолітного майданчика розроблено архітектором Сергієм СТЕПАНОВИМ.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня п.р. голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН висловив думку, що, враховуючи кількість проблем, які створюються через переміщення автомобільного кортежу Президента, доцільно ухвалити рішення про використання вертольоту.

Він повідомив, що майданчик, який зараз будується в центрі Києва поблизу Паркової алеї, розглядається як один з варіантів для посадок вертольоту глави держави. “Оскільки посадки повітряних суден у центрі міста завжди є проблемою”, - пояснив він, додавши, що як варіант також вивчається можливість посадки вертольотів на дахах будівель Адміністрації Президента і Кабінету міністрів.

Українська проектно-будівельна компанія «Основа» і французька компанія SOLETANCHE BACHY (входить до групи Vinci) є засновниками українсько-французького підприємства «Основа-Солсіф», яка як генпідрядник і підрядчик займається виконанням повного комплексу робіт з будівництва промислових споруд, комерційної і житлової нерухомості. Частка компанії «Основа» у СП «Основа-Солсіф» становить 30%, SOLETANCHE BACHY – 70%.