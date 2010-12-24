«Київміськбуд» має намір до березня ввести в експлуатацію будинок для потерпілих від «Еліта-Центру»

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» має намір у січні-лютому 2011 року ввести в експлуатацію житловий будинок по вул. Правди, 5, для потерпілих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Про це повідомив президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ у ході інтернет-конференції.

«Перший будинок по проспекту Правди, 5, буде зданий в експлуатацію у січні-лютому 2011 року. «Київміськбуд» передасть 25% квартир у цьому будинку, як це передбачено договором, замовнику – КП «Київське інвестиційне агентство», – сказав він.

Нагадаємо, будівництво житлового будинку почалося у першому кварталі 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Київміськбуд» планував ввести в експлуатацію житловий будинок по вул. Правди, 5, до кінця 2010 року.

У серпні 2009 року «Київміськбуд» передав 31 квартиру загальною площею 2 тис. 376 кв. м на земельній ділянці по проспекту Правди, 5, комунальному підприємству «Київське інвестиційне агентство» для забезпечення житлом громадян, які потерпіли від діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр». З них 5 однокімнатних квартир площею 41 кв. м, 15 двокімнатних квартир площею 62-73 кв. м, 11 трикімнатних квартир площею 90-93 кв. м.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

