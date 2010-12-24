Віце-прем’єр-міністр України, міністр з соціальної політики Сергій ТІГІПКО запевняє, що пенсійна реформа не призведе до зниження пенсій нинішніх пенсіонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у ВР під час години запитань до уряду.

«Зміни до пенсійної реформи не торкнуться нинішніх пенсіонерів», - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, всі категорії нинішніх пенсіонерів будуть отримувати ті пенсії, які вони отримували до цього.

«Ніяких заходів по скороченню пенсій не передбачається. Це чітко регулюється Конституцією України», - сказав він.

