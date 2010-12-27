У Києві вводяться в обіг нові бланки для сплати за ЖКП

У Києві комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр», яке здійснює виготовлення рахунків на сплату за житлово-комунальні послуги, вводить в обіг новий бланк такого рахунку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначають в ГІОЦ, зміна бланків відбулася у зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2011 року Закону України «Про захист персональних даних».

Згідно з законом, прізвище та ініціали споживача – це інформація персонального характеру. У нових бланках рахунку на сплату за житлово-комунальні послуги друк прізвища та ініціалів споживача не передбачено. Однак у новій квитанції, у лівій та правій відривній її частині, передбачено місце, біля якого у лівій частині рахунку є напис "П.І.Б.", а в правій – напис "П.І.Б. та підпис". Споживачам рекомендується у зазначеному місці, біля якого є напис "П.І.Б." та "П.І.Б. та підпис", вписати прізвище та ініціали кульковою ручкою з синьою або чорною пастою.