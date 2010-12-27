Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що в 2011 році буде завершено всі об'єкти будівництва до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Вже ні в кого немає сумніву, що в 2011 році буде завершено абсолютно всі об'єкти, які ми плануємо підготувати до Євро», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що це стосується як будівництва аеропортів, так і доріг.

Прем'єр-міністр зазначив, що протягом 2010 року було ліквідовано відставання в будівництві всіх об'єктів до Євро-2012.

Водночас М.АЗАРОВ ще раз звернув увагу на те, що протягом двох років, що передували роботі його уряду, в підготовці до Євро-2012 практично нічого не було зроблено. «Коли ми перший раз подивилися, в якому стані перебувають будівництва, особливо злощасний Львів, то перше бажання було повідривати голови всім тим, хто займався цією темою», - підкреслив глава уряду.

