Азаров розраховує наступного року вивести будівельний комплекс на докризовий рівень

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розраховує в 2011 р. вивести роботу будівельного комплексу України на докризовий рівень. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав на прес-конференції для центральних і регіональних засобів масової інформації.

«Після падіння, яке було в 2008-2009 рр., підняти будівельний комплекс було найважчим завданням. У 1,6 разу (у 2010 р. - УНІАН) зросло введення житла, але в цілому я не задоволений тим, що нам упродовж 2010 р. не вдалося ще вивести наш будівельний комплекс на докризовий рівень . Я думаю, що ми з цим завданням справимося в 2011 р. Проблеми там серйозні, і ось цих 9 місяців не вистачило для того, щоб витягнути його з такої глибокої прірви, в якій він виявився. Але основу для того, щоб в 2011 р. ми вийшли не тільки на докризовий рівень, але й дали хороші темпи, ми створили вже», - сказав глава уряду.

За словами М.АЗАРОВА, це стосується умов, створених у галузі кредитування будівельного комплексу, а також умов, створених у галузі зростання депозитів населення. «Наші люди на 53 млрд. приростили депозити у відділеннях банків», - зазначив він.