Тарифи на компослуги і після підвищення не відповідають економічно обґрунтованому рівню - КМДА

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що тарифи на комунальні послуги у Києві навіть після їх підвищення не відповідають економічно обґрунтованому рівню.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, в КМДА нагадали, що Національна комісія регулювання електроенергетики України затвердила нові тарифи на теплову енергію, згідно з якими послуги з центрального опалення та постачання гарячої води у Києві подорожчають на 30–35%.

Проте навіть після цього вони залишатимуться одними з найнижчих в Україні, зазначили в мерії. Зокрема, за їх даними, за рівнем тарифів на теплову енергію Київ посідатиме 25 місце серед обласних центрів України, за тарифами на водопостачання – 26 місце, за вартістю послуг з водовідведення – 24 місце.

Загалом тарифи і досі не відповідають економічно обґрунтованому рівню, підкреслили в КМДА.

Так, розцінки на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які діють на сьогоднішній день, покривають лише 65-75% від необхідних витрат. Комунальні підприємства у 2009 році отримували від плати за цим показником 1,29 грн/м2, а в 2010 року – 1,96 грн/м2 (дані за 9 місяців). Проте розрахований на економічно обґрунтованому рівні тариф становить 3,50 грн/м2, а фактичні витрати комунальних підприємств за 9 місяців 2010 року становлять 2,52грн/м2. Різниця, що виникла в результаті запровадження збиткових тарифів, міським бюджетом не покривається та призводить до збитковості підприємств, йдеться у повідомленні.

«Зараз підприємствам не вистачає коштів навіть для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам, що, у свою чергу, викликає обмеження витрат підприємств і їх невідповідність нормативам, а це призводить до збільшення кількості скарг від мешканців та справедливих нарікань з боку працівників житлового господарства», – зазначив начальник Головного управління з питань цінової політики Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Тому, згідно с постановою Кабінету міністрів України від 20.05.2009 № 529 та відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», розрахунок тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на економічно обґрунтованому рівні проводився самостійно суб’єктами господарювання всіх форм власності за кожним будинком окремо (ЖЕКами, ОСББ, ЖБК). Головна вимога цієї постанови – надання населенню послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків, споруд та прибудинкових територій.