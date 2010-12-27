Підприємства ТКЕ розрахувалися за газ на 38%

Станом на 23 грудня цього року підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) в середньому розрахувалися за спожитий у період опалювального сезону 2010-2011 рр. газ на 38%.

Про це заявив перший заступник міністра регіонального розвитку і будівництва і житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ під час селекторної наради з регіонами, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За його даними, в нинішньому опалювальному сезоні підприємства ТКЕ спожили природного газу на суму 4 365,4 млн. грн., сплатили – 1 660,0 млн. грн.

При цьому найнижчі показники розрахунків зафіксовано у підприємств Волинської (19%), Дніпропетровської (27%) областей, АР Крим (29%), Івано-Франківської (29%) і Закарпатської (31%) областей.

Заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий в опалювальному сезоні 2010-2011 газ становить 2705,4 млн. грн.