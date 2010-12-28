Законопроект щодо спрощення створення ОСББ планується винести на розгляд ВР до квітня

Законопроект, що регулює процес створення і функціонування в Україні об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), планується направити на розгляд Верховної Ради в першому кварталі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, сьогодні зміни до закону про ОСББ, розробленого міністерством, перебувають на розгляді Кабінету міністрів.

В.ШАПОВАЛЕНКО відзначив, що, зокрема, законопроект передбачає спрощення процедури створення і реєстрації ОСББ, вирішення питань з оподаткування, а також визначення прибудинкової території, що передається під управління об`єднань.

Окрім цього, міністерство розробляє зміни до постанови Кабміну №630, яка визначає порядок надання комунальних послуг населенню, для посилення заходів із захисту прав споживачів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство з питань житлово-комунального господарства мало намір до 13 листопада ц.р. подати на розгляд Кабінету міністрів пакет документів, що регулюють процес створення і функціонування об`єднань співвласників багатоквартирних будинків.