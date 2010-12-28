Київрада виділила приватній фірмі 2 га землі на Парковій дорозі під будівництво

Київрада виділила ТОВ «Амадеус КО» 2,18 га землі на Парковій дорозі у Печерському районі для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного рішення проголосували сьогодні на сесії Київради 72 депутати міськради.

Земельна ділянка складається з двох частин – 2,07 га и 0,11 га. Ці площі передані у довгострокову оренду на 25 років.

Депутати своїм рішенням внесли відповідні зміни до Генплану розвитку міста на період до 2020 року та до Програми розвитку зеленої зони міста до 2010 року, а саме - перевели території до фонду земель транспорту.

Під час обговорення цього питання депутат від Блоку Кличка Андрій СТРАННІКОВ зазначив: «Я так розумію, це славнозвісний вертолітний майданчик, з допомогою якого наш Президент збирається боротися з пробками».

У сесійній залі у відповідь на цю репліку не прозвучало жодних заперечень.

Згідно з рішенням, кошторисна оцінка земельної ділянки визначена у сумі 67 млн. 536,3 тис. грн., а орендна плата передбачена у розмірі 2 млн. 26 тис. грн.