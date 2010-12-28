МінЖКГ цього року освоїло близько 400 млн. грн. на реформування господарства

Міністерство з питань житлово-комунального господарства цього року освоїло близько 400 млн. грн. з 540 млн. грн., передбачених зі стабілізаційного фонду державного бюджету на реформування галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, з освоєних коштів близько 150 млн. грн. було витрачено на реконструкцію житлового фонду (ремонт житлових будинків, ліфтів), близько 40 млн. грн. – на об`єкти водопостачання, близько 60 млн. грн. – на об`єкти теплопостачання.

Зокрема, цього року було проведено ремонтні роботи на 1760 об`єктах житлового фонду, 25 котельних, встановлено більше 65 одиниць теплогенерирующего устаткування.

При цьому у водопровідно-каналізаційному господарстві відремонтовано 54 насосних станції, 14 очисних споруд, 6 водозаборів, 56 станцій водоочищення.

В.ШАПОВАЛЕНКО зазначив, що на 2011 рік на реформування житлово-комунального господарства в державному бюджеті передбачено близько 400 млн. грн. на програму «Питна вода України», 100 млн. грн. – на реалізацію пілотних проектів, спрямованих на реконструкцію житлових будинків, впровадження енергозберігаючих технологій на об`єктах тепло- і водопостачання, а також 1 млрд. грн. державних гарантій під залучення кредитних ресурсів.