Генплан Києва планується затвердити наприкінці 2011 р.

Генеральний план розвитку Києва до 2025 року планується затвердити на Київраді та в Кабінеті міністрів наприкінці 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник КО «Інститут генерального плану Києва» Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ.

За його словами, в травні 2011 року планується винести загальні положення генерального плану столиці, а також стратегію економічного розвитку Києва на громадські слухання.

«Після цього ми почнемо громадське обговорення генерального плану, доопрацьовуватимемо основні питання для того, щоб наприкінці 2011 року затвердити і в Кабінеті міністрів, і на сесії Київської міської ради», - сказав С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

Він повідомив, що розробка концепції завершена і сьогодні йде робота над генеральним планом.

С.БРОНЕВИЦЬКИЙ відзначив, що в 2011 році планується почати роботу зі створення містобудівного кадастру, а також розробити план зонування центральної частини Києва.

За його даними, вартість розробки генплану столиці становить 23,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося в першому кварталі 2011 року винести генплан на державну експертизу і провести громадське обговорення документа, а в першому півріччі 2011 року – винести документ на затвердження сесією Київради і Кабінетом міністрів.

Розробку нового генерального плану розвитку Києва до 2025 року планувалося завершити до кінця першого кварталу 2011 року.

Замовником нового генерального плану Києва до 2025 року виступає Головне управління містобудування і архітектури КМДА, генеральним підрядником – КО «Центр містобудування і архітектури».