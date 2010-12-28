Тарифи киянам на тепло з 1 січня підвищать через подорожчання газу - МінЖКГ

Підвищення з 1 січня 2011 року тарифу на теплову енергію для киян на 35% пов`язане виключно з урахуванням збільшених витрат на газову складову у виробництві тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на брифінгу висловив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

«У цьому рішенні немає нічого такого, щоб викликало непорозуміння», - сказав він.

В.ШАПОВАЛЕНКО нагадав, що з 1 серпня підвищено ціну на природний газ на 50% для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.

«У даному разі рішення про підвищення тарифів на теплозабезпечення Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалювала тільки з урахуванням собівартості витрат на газову складову»

Заступник міністра відзначив, що підвищення цін на енергоносії – загальносвітова тенденція. За розрахунками фахівців, у найближчі 10 років очікується чотирикратне підвищення цін на енергоносії.

В.ШАПОВАЛЕНКО нагадав, що для незабезпечених верств населення створено механізм субсидій з оплати житлово-комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила тариф на теплову енергію з урахуванням її транспортування і поставки для «Київенерго», що відпускається для потреб населення, на 35% з 1 січня 2011 року.

17 грудня перший заступник глави КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що підвищений на 35% тариф на тепло і гарячу воду Київська міська державна адміністрація має намір ввести на місяць пізніше терміну, визначеного Національною комісією регулювання електроенергетики, тобто – з лютого 2011 року, а не з січня.