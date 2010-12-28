Київрада передала садовому кооперативу 32 га землі у мікрорайоні Осокорки

Київрада передала обслуговуючому кооперативу «Садівничий кооператив «Вікторія» земельну ділянку площею 31,96 га для ведення колективного садівництва у мікрорайоні Осокорки Дарницького району Києва. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. Підготовлений проект рішення підтримали 69 депутатів міськради. Згідно з прийнятим рішенням земля передана кооперативу у довгострокову оренду на 24 роки. У документі рішення вказано, що земельна ділянка забудована.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter