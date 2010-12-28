Київрада передала садовому кооперативу 32 га землі у мікрорайоні Осокорки
17:32, 28 грудня 2010Нерухомість
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Київрада передала обслуговуючому кооперативу «Садівничий кооператив «Вікторія» земельну ділянку площею 31,96 га для ведення колективного садівництва у мікрорайоні Осокорки Дарницького району Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради.
Підготовлений проект рішення підтримали 69 депутатів міськради.
Згідно з прийнятим рішенням земля передана кооперативу у довгострокову оренду на 24 роки.
У документі рішення вказано, що земельна ділянка забудована.
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