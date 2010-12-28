Київрада продала близько 15 га столичної землі на загальну суму понад 252 млн. грн.

Київрада продала чотири земельні ділянки загальною площею 15,64 гектарів за 252 млн. 366 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на сесії Київради.

Найбільше коштів бюджет столиці отримає від продажу землі ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна». Цьому товариству для будівництва та обслуговування торгівельних центрів продано земельну ділянку на проспекті Петра Григоренка, 43 площею 9,6 га за 124 млн. 952 тис. грн., а також земельну ділянку на проспекті Московському, 26В площею 5,4 га за 101 млн. 527 тис. грн.

Крім того, Київрада продала земельну ділянку на вул. Ярославів Вал, 8Б площею 0,03 га ТОВ «Українське виробничо-екологічне об’єднання по заготівлі та використанню вторинних матеріальних ресурсів «Укрвторма» за 1 млн. 467 тис. грн. За цією адресою підприємство планує реконструювати нежитловий будинок під готельно-офісний комплекс з надбудовою.

Також Київрада продала приватному підприємству «Паркер плюс» земельну ділянку площею 0,61 га на вул. Артема, 24А за 24 млн. 420 тис. грн. для будівництва та обслуговування багатофункціонального комплексу в складі об’єктів житлового, офісного, торгово-розважального та соціально-культурного призначення з надземним та підземним паркінгом.