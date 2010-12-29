Колесніков: «Олімпійський» не повинен коштувати дешевше, ніж стадіон у Варшаві

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що Національний спортивний комплекс «Олімпійський» у Києві не повинен коштувати дешевше за аналогічний стадіон у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції в Донецьку після участі в засіданні обласного оргкомітету з підготовки регіону до майбутнього фінального туру чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

«Чому стадіон у Варшаві на 50 тисяч глядачів обійшовся в 635 млн. доларів, і чому стадіон «Олімпійський» на 70 тисяч глядачів має коштувати дешевше?», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, підкресливши, що вартість будівництва київського стадіону сьогодні в обсязі 4,5 млрд. грн. обгрунтована.

Він відкинув звинувачення, пов`язані з нібито невиправданим збільшенням вартості реконструкції НСК «Олімпійський» до 4,5 млрд. грн. і про можливі зловживання з боку посадовців, які мають відношення до реконструкції стадіону.

Б.КОЛЕСНІКОВ нагадав, що попередній уряд також змінював вартість будівництва цього стадіону, збільшуючи її вдвічі. До того ж, на його думку, слід враховувати, яким був курс долара по відношенню до національної валюти на той час.

«У мене тоді запитання до попереднього уряду: «Як ви можете закладати спочатку 1 млрд. 200 (тис. грн.), потім 2 млрд. 500 (тис. грн.)?». І це при курсі (долара до гривні) 4,86. Якщо ви розділите, то приблизно ви одержите ту ж суму, про яку ми говоримо, адже 90% витрат безпосередньо пов`язані з курсом», - пояснив віце-прем`єр-міністр.

Він також обгрунтував, чому сьогодні називається сума будівництва в розмірі 4,5 млрд. грн. За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, в цій сумі - 4,5 млрд. грн. - закладено багато супутніх необхідних і важливих витрат.

«Тут витрати на 1,5 млрд. грн., які зі стадіоном безпосередньо не пов`язані, – це просто Київ одержить нову підстанцію, яка забезпечить весь центр Києва електроенергією, Київ одержав на 100 млн. грн. новий колектор. Також у вартість робіт по стадіону включене повністю все знесення східної трибуни, все, що тонуло в нетрях на тій стороні, всі ці тренувальні зали, які були збудовані стихійно в 60-70-х роках. Київ одержить нову естакаду, новий парк по суті на східному березі. Це можна відняти з (вартості) стадіону і ми зможемо повернутися до 2,5 млрд. грн. тільки при курсі (гривні до долара) 8, а не 4,8», - розповів віце-прем`єр-міністр.

Тому він порекомендував своїм опонентам, які говорять про корупцію і злочини, зв`язані нібито з реконструкцією стадіону, пригадати Кримінальний кодекс, який передбачає відповідальність за наклеп, за донесення направдивих свідчень про злочини.

«А що стосується заяв про злочин, то всі, хто хоче заявляти про злочин, має уважно вивчити досвід Бориса Володимировича ПЕНЧУКА і Геннадія Геннадійовича МОСКАЛЯ, а стаття називається – свідомо неправдиве свідчення про злочин», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, пригадавши, що сам за неправдивим звинуваченням Б.ПЕНЧУКА перебував у 2005 році під слідством.

І, звертаючись до журналістів, віце-прем`єр-міністр сказав: «Отже агентство (Національне агентство з проведення Євро-2012) буде вдячне всім, особливо ЗМІ за об`єктивну оцінку щодо стадіону».