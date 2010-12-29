У Києві побудують 1,7 тис. квартир за програмою “50 на 50”

Влада Києва наступного року планує побудувати 1,7 тис. квартир для реалізації за програмою “50 на 50”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції голова столичної міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

“Що стосується житлового будівництва - у нас дуже амбіційні плани. Ми плануємо в наступному році реалізувати програму, яка загалом коштуватиме 1 млрд. грн. Серед них, безумовно, будуть і кошти міського бюджету. Вся ця програма дозволить побудувати 1 тис. 700 квартир, які будуть надані киянам, перш за все, представникам бюджетної сфери за півціни. Це програма “50 на 50”, - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, у 2011 році ця програма має повноцінно запрацювати.

Стосовно надання квартир громадянам, які постраждали від афери групи компаній “Еліта-Центр”, О.ПОПОВ повідомив, що перші квартири їм планується передати вже у січні наступного року.

“Ми перший будинок вже практично маємо на виході, де перші квартири будуть передані киянам, які постраждали в афері “Еліта-Центр”... Перші квартири будуть в січні передані – це 25% від будівництва. Я думаю, це приблизно 30-40 квартир, точно не пам’ятаю”, - сказав голова КМДА.

Він зазначив, що проект із забезпечення потерпілих від афери “Еліта-Центр” житлом реалізуватиметься протягом 2011-2013 років.

Водночас О.ПОПОВ зауважив, що громадські організації, які представляють інтереси постраждалих від афери “Еліта-Центру”, мають самі визначити черговість отриманнями житла інвесторами.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня президент компанії «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ заявив, що компанія має намір у січні-лютому 2011 року ввести в експлуатацію житловий будинок по вул. Правди, 5, для потерпілих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

«Перший будинок по проспекту Правди, 5, буде зданий в експлуатацію у січні-лютому 2011 року. «Київміськбуд» передасть 25% квартир у цьому будинку, як це передбачено договором, замовнику – КП «Київське інвестиційне агентство», – сказав він.

Будівництво житлового будинку почалося у першому кварталі 2009 року.

Раніше «Київміськбуд» планував ввести в експлуатацію житловий будинок по вул. Правди, 5, до кінця 2010 року.

За даними МВС, внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр», яка була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1 тис. 760 осіб. Усього в інвесторів шахрайським шляхом вкрадено понад 100 млн. дол.