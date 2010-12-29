Містобудівна рада Києва схвалила місцерозташування зони гостинності на НСК «Олімпійський»

Архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила місцерозташування зони гостинності для проведення фінальної частини футбольного чемпіонату Євро-2012 на прилеглих територіях до НСК «Олімпійський» по вул. Червоноармійська, 55 в Печерському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні під час засідання Містобудівної ради.

Проект розроблений ТзОВ «Дольник і Ко» на замовлення НСК «Олімпійський».

Як повідомив представник проектувальника Володимир МАГДИСЮК, згідно з умовами УЄФА, для гостей чемпіонату (10 тисяч чоловік) мають бути передбачені зона гостинності площею 45 тис. кв. м і автостоянки в безпосередній близькості до спорткомплексу.

Проект передбачає будівництво багаторівневої платформи площею 32 тис. кв. м, на якій планується розташувати криті павільйони для проведення часу відпочинку гостей чемпіонату на місці льодового катка «Крижинка» і тенісних кортів, які планується знести. Оскільки дозволяє рельєф території, під платформою пропонується збудувати чотири підземні рівні, на одному з яких планується розташувати музей спорту і повноцінний антидопінговий центр площею 2,5 тис. кв. м, а також приміщення для техніки та обслуговування футбольного поля.

Після проведення Євро-2012 планується на місці платформи збудувати новий льодовий каток і тенісні корти замість знесених.

Також проектом передбачається будівництво будівлі спорткомплексу, в якому планують розмістити спортивно-видовищну льодову арену на 3 тис. місць, спортивний зал на 3 тис. місць, тенісні корти.

Попередня вартість проекту, що включає також облаштування пішохідно-транспортних шляхів з розміщенням автостоянок, становить 322 млн. грн.

Підбиваючи підсумки розгляду проекту, головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК рекомендував допрацювати детальний план території, а також розробити і представити окремий проект будівництва багатофункціонального спорткомплексу.