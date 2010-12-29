Містобудівна рада Києва не згідна з проектом торгового центру на «Театральній»

Архітектурно-містобудівна рада Києва вважає помилковим і недоречним архітектурне і містобудівне рішення проекту торгово-офісного центру (ТОЦ) по вул. Богдана Хмельницького, 7 у Шевченківському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні під час засідання Містобудівної ради.

Проект розроблений ТОВ «КС-Інжиніринг» за замовленням ТОВ «Альянс-Центр».

Проект передбачає будівництво на перетині вул. Пушкінська і Хмельницького, над куполом станції метро «Театральна», 4-поверхового торговельно-офісного комплексу заввишки 23,7 м і загальною площею 3 тис. кв. м на земельній ділянці 0,08 га. Планується, що на перших трьох поверхах будівлі з легких металоконструкцій розташовуватимуться торгові приміщення, на 4-му поверсі – офісні приміщення.

За словами представника проектувальника Олега ШВЕДОВА, рішення про узгодження розташування об`єкта було прийняте Київрадою в 2002 році, земельну ділянку під забудову замовник одержав в оренду на 25 років у 2003 році, а в 2004 році проект був схвалений архітектурно-будівельною радою Києва.

Він зазначив, що на будівництво є всі необхідні дозволи, висновки органів охорони пам`ятників, комплексна експертиза.

О.ШВЕДОВ додав, що від розташованого позаду будмайданчика житлового будинку, частина квартир якого переведена до нежилого фонду, відстань до об`єкта, що будується, становить 6-11 метрів.

У той же час члени Містобудівної ради зазначили, що така відстань утричі менша, ніж необхідно, згідно з будівельним нормам.

Під час обговорення проекту архітектор Лариса СКОРИК запропонувала зменшити обсяги будівлі, знизивши поверховість до 3 поверхів і звільнивши частину території. На її думку, з архітектурної точки зору – це «немічна річ».

При цьому більшість членів Містобудівної ради виступили за те, щоб повністю знести будівлю.

У свою чергу президент Національної спілки архітекторів України Ігор ШПАРА повідомив, що має намір порушити питання перед союзом про винесення недовіри архітектору Андрію ПАШЕНЬКУ, який розробляв проект торгово-офісного центру (проектну документацію розробляло ТОВ «КС-Інжиніринг»), кажучи також про висотні будівлі в центрі Києва, які проектував архітектор.

Присутній на засіданні Містобудівної ради заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло КУЧУК, який займається сферою архітектури і містобудування, зазначив, що повністю згоден з думкою членів Містобудівної ради і сьогодні доповість цю позицію голові КМДА Олександру ПОПОВУ.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ має намір вивчити конфліктну ситуацію з будівництвом біля станції метро “Театральна”, але вважає його законним.