В Україні у 2010 році ввели в експлуатацію 11 житлових будинків для молоді

За попередніми даними, в Україні у 2010 році введено в експлуатацію 11 житлових будинків за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Згідно з повідомленням, зокрема, введено в експлуатацію житлові будинки в Донецькій (1 будинок), Закарпатській (1), Запорізькій (1), Львівській (1), Тернопільській (3), Чернівецькій (1), Дніпропетровській (1), Одеській (1) і Черкаській (1) областях. У будинках розміщено 890 квартир, зокрема за програмами фонду – 270 квартир, загальна площа яких становить 20,3 тис. кв. м.

За попередніми даними, цього року фонд у цілому надав 320 кредитів на житлі за рахунок усіх джерел фінансування. Зокрема, із загального фонду держбюджету бути виділено 15 млн. грн. і надано близько 50 молодіжних пільгових кредитів; із стабілізаційного фонду держбюджету – 20 млн. грн. і надано близько 60 молодіжних пільгових кредитів.

Крім того, очікується, що за рахунок коштів статутного капіталу фонду (23,7 млн. грн.) буде надано близько 70 кредитів, за рахунок місцевих бюджетів – близько 150 молодіжних пільгових кредитів.

У прес-службі відзначили, що остаточні підсумки реалізації фондом у 2010 році державних житлових програм будуть підбиті у січні 2011 року.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми Фонду реалізуються на кошти Державного бюджету.