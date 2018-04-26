Новорічні свята: оренда "будиночка у селі" підвищилася у 10 разів

Відзначити новорічні свята на лоні природи, в будиночку під Києвом - задоволення не з дешевих. Адже оренда котеджів у цей врожайний для домовласників період росте в ціні як на дріжджах: за добу доведеться переплатити в 5 разів, за новорічну ніч – в 10 разів і вище.

Перспектива скуштувати всю красу заміського святкування сьогодні по кишені небагатьом.

«Деякі власники в ці дні готові здавати свої будинки в оренду, щоби заробити двох-трьох місячну орендну плату. Якщо за місяць будинок коштує 1 тис. дол., то так вони беруть її за 2-3 дні в залежності від будинку», - каже директор агентства нерухомості «Алекс-Консалт» Олег Жук.

При цьому далеко не всі власники будинків готові здавати свою нерухомість через відомі ризики: неважко уявити, на що здатна захміліла компанія. Ріелтори кажуть, що часто власників доводиться буквально «умовляти» здати своє житло під Новий рік.

Тим не менш, у крупних агентствах з нерухомості відзначають високий попит на сезонну оренду.

«Пропозиція будинків, виставлених під сезонну оренду, не покриває існуючий попит. Охочих святкувати Новий рік не вдома і не в офісі величезна кількість: максимальне число дзвінків на день з подібним запитом було зафіксоване нашими фахівцями в грудні і склало 32», - кажуть в компанії RealDruzi.

За даними компанії, в грудні в загальній структурі операцій з оренди будинків частка сезонної оренди займала близько 50%. А в невеликих компаніях фіксують не більше десятка таких звернень. За оцінками експертів, цього року попит на оренду будинків на новорічні свята в кілька разів нижча, порівняно з минулими роками. Мабуть, не бажаючи економити на новорічному столі, кияни стали скромнішими при виборі місця святкування. Ті, хто все ж вирішив відпочити від міської суєти, віддають перевагу укомплектованим будинкам з інфраструктурою.

Корпоративи дорожчі за сімейний відпочинок

Як правило, пошук будинків починається з листопада, а пік активності припадає на першу декаду грудня.

Фахівці відділу будинків компанії RealDruzi виділяють два типи запитів: оренда будинку на строк від двох до семи днів, включно з новорічною ніччю, або оренда будинку на один-два дні, не включаючи 31 грудня.

«Вартість оренди в цих двох випадках відрізняється, навіть коли мова йде про один і той же будинок. Коли йдеться про термін в один-два дні - це, як правило, будинок під святкування корпоративного Нового року, і в ролі замовника виступає компанія. Строк від трьох до семи днів - це, як правило, будинок під різдвяний сімейний відпочинок. Зазвичай, чим більше орендний термін, тим дешевше виходить плата за добу. На добову орендну ставку також впливає призначення, під яке буде використовуватися будинок: якщо це корпоратив, орендна ставка буде вищою, ніж у випадку з сімейним відпочинком - таким чином, власники будинків страхують себе від ризиків», - пояснюють у компанії.

Усе ж таки, в порівнянні з минулими роками, уподобання киян змінилися. Якщо раніше деякі компанії знімали для корпоративного святкування Нового року будинок в Карпатах, то тепер – заміський будинок бізнес-класу під Києвом.

Орендувати будинки також розглядають можливість ті, хто раніше вважав за краще святкувати в ресторанах, готелях, нічних клубах: чим більше кількість людей, тим більш вигідним варіантом при порівнянні витрат стає будинок. Разом з тим, переважна більшість все ж скоротили свої витрати на розваги і підшукують способи відсвяткувати Новий рік за помірну плату.

Ціни прогресують

В основному, попит мають будинки у зоні 10-15 кілометрів від Києва з усіма зручностями. Наприклад, оренда будинку загальною площею 300 кв.м в 10-15 км від Києва обійдеться в 1 тис. дол./добу. Якщо до переваг будинку додаються сауна і басейн, вартість оренди підвищується в два рази. При цьому найчастіше ціни перевищують якість.

Будинок, який здається за 7000 дол. на місяць, в грудні може коштувати 1000 дол./добу. При цьому, новорічна ніч у ньому ж обійдеться в 3000 дол./добу, новорічний тиждень - 5000 дол./добу.

Вартість оренди на свята зростає в залежності від рівня будинку (його орендної ставки на місяць), терміну, на який здається будинок, кількості осіб і т.д. За даними фахівців RealDruzi, оренда будинку на дві доби може складати від 30% до 100% місячної орендної плати. Зокрема, для будинків бізнес-класу - мінімум 1500-2000 дол./дві доби.

О. Жук зазначає, що кількість охочих зняти квартири в столиці для новорічних гулянь у цьому році зменшилася. Тим, хто зустрічає свята в Києві, теж доведеться розщедритися: подобова орендна плата за квартири підвищується на Новий рік у півтора рази. Так, пристойна 2-3-кімнатна квартира в Києві, в якій можна зібратися компанією, обійдеться в близько 100 дол. на добу. У звичайний час таке житло можна зняти на 30-50% дешевше.

«Ринок подобової оренди квартир досить гнучкий. Якщо в готелях рівень наповнюваності - 20-40%, у квартирах, які здаються щодобово, - 90%. Як тільки ринок скорочується і попит зменшується, квартири йдуть з ринку і здаються на тривалий термін. Як тільки попит зростає, стає більше квартир», - пояснив директор АН «Алекс-Консалт».

Будинки для приїжджих

Будинки знімають в основному приїжджі: мешканці регіонів та інших країн, зокрема, росіяни. Серед жителів столиці потоку охочих відпочити за містом помічено не було: ті, хто може дозволити собі зняти заміське житло в такій ціновій категорії, виїжджає за кордон.

Експерти відзначають, що для оренди житла на свята люди в основному об`єднуються в групи: і сімейні пари (3-4 сім`ї, рідше - одна), і молодь (10-12 осіб), і компанії для проведення корпоративних вечірок (20-30 осіб, рідше 50-100 осіб). При цьому для одних орендарів найбільш підходять будинку в 10-15 кілометрах від столиці, а інші готові розглядати варіанти і за межами 100 км, якщо влаштовують умови і вартість.

Серед опцій, які користуються найбільшим попитом у тих, хто знімає житло на час свят, ріелтори відзначають можливість організації барбекю, наявність великої вітальні і сауни. Разом з тим, деякі орендарі готові розглядати варіанти, які пропонуються в будинках, розташованих в заміських готельних комплексах вартістю в середньому 2000 дол. за новорічну ніч.

Зінаїда Блок (УНІАН)