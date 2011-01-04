Екологи: каналізаційні стоки до Каховського водосховища - загроза екології

Скидання каналізаційних стоків м. Каховки до Каховського водосховища навесні може спричинити загибель у водоймищі рослинності, риб та інших водних живих ресурсів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН прес-службі Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області, за результатами відбору проб води у Каховському водосховищі, які здійснювались наприкінці грудня 2010 року, було встановлено забруднення водоймища органічними речовинами. Зокрема, зафіксовано перевищення вмісту фосфату та азот амонію. Вміст цих речовин сприяє процесу евтрофікації (збагачення водойм біогенними елементами, внаслідок чого відбувається цвітіння синьо-зелених водоростей).

Розбалансована евтрофікація може призводити до вибухового розвитку одноклітинних водоростей («цвітіння води»), дефіциту кисню та, як наслідок, загибелі вищої рослинності, риб та інших водних живих ресурсів.

Наразі, за даними держуправління, донні відкладення не можуть спричинити цвітіння водоростей, у зв’язку з несприятливими погодними умовами, але з потеплінням активно розпочнеться процес цвітіння водоростей. Для проведення попереджувальних заходів щодо заморних явищ, необхідно провести бактеріальний аналіз поверхневих вод, вважають екологи.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня в м. Каховка. на каналізаційній насосній станції №1 (КНС № 1) сталася аварія, внаслідок чого скидання побутових каналізаційних вод здійснюється по аварійним мережам в р. Дніпро. За розрахунками щоденно до водоймища скидається до 650 куб м стоків.

За оперативним повідомленням Управління МНС облдержадміністрації, станом на 2 січня 2011 року скидання каналізаційних стоків триває. Роботи з відновлення залізобетонного колодязю на КНС та заміни пошкодженої ділянки залізобетонного колектору на пластиковий силами міськводоканалу продовжуються.